Тимофей Мозгов: «До матча с Сербией меньше суток. Пусть Кириленко поругает ФИБА за такое расписание»

Центровой сборной России Тимофей Мозгов заявил, что у команды на старте группового этапа Евробаскета-2017 очень неудобное расписание.

В пятницу сборная России в Стамбуле победила Турцию (76:73). Российская команда покинула арену в полночь по московскому времени, а в 17.00 субботы начнет свой следующий матч против Сербии.

«После такой игры, как с Турцией, очень тяжело уснуть, и до матча с Сербией меньше суток. Но что поделать – такое расписание. Кого в этом винить, ФИБА? Пусть этим занимается, поругает – это его работа», – сказал Мозгов.

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