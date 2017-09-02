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    Тимофей Мозгов: «До матча с Сербией меньше суток. Пусть Кириленко поругает ФИБА за такое расписание»

    Теги сборная России ФИБА РФБ сборная Турции сборная Сербии Андрей Кириленко Тимофей Мозгов Евробаскет-2017

    Центровой сборной России Тимофей Мозгов заявил, что у команды на старте группового этапа Евробаскета-2017 очень неудобное расписание.

    В пятницу сборная России в Стамбуле победила Турцию (76:73). Российская команда покинула арену в полночь по московскому времени, а в 17.00 субботы начнет свой следующий матч против Сербии.

    «После такой игры, как с Турцией, очень тяжело уснуть, и до матча с Сербией меньше суток. Но что поделать – такое расписание. Кого в этом винить, ФИБА? Пусть Андрей Кириленко этим занимается, поругает – это его работа», – сказал Мозгов.

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