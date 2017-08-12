Деннис Родман: «Попович ненавидел меня, он смотрел на меня, как на дьявола»

Член Зала славы Деннис Родман вспомнил о своих двух сезонах в в первой половине 90-х.

«Город принял меня, но этот, как там его зовут, Попович, он ненавидел меня. Он просто пылал ненавистью ко мне, ведь я не был библейским парнем. Они смотрели на меня так, будто я дьявол.

Находясь рядом с Попом, я должен был быть хорошим парнем, чтобы играть. Все складывалось так, что они просто не хотели видеть меня у себя.

Под занавес моего пребывания в команде я чувствовал себя жертвой. Слушайте, это ведь я тот парень, который помог Дэвиду Робинсону получить приз MVP и стать самым результативным игроком? Это же я тот самый парень, который собирает для вас 19,3 подбора в среднем за игру? Я тот парень, с которым команда взяла 68 побед? Я даю вам все это, а вы не любите меня?

Тогда я сказал: «Окей, обменяйте меня». Они обменяли меня в чертов «Чикаго», – сказал Родман.