Расследование в отношении «Лейкерс» началось после заявления Мэджика Джонсона в Jimmy Kimmel Live

«Индиана» подала официальную жалобу на «Лейкерс», обвинив руководителей лос-анджелесского клуба в нарушении правила «tampering» и попытке договориться с форвардом . Лига начала расследование по этому вопросу.

Как пишет Los Angeles Times, ситуация была спровоцирована апрельским заявлением президента Мэджика Джонсона в рамках вечернего шоу «Jimmy Kimmel Live». Слова нового босса калифорнийцев разозлил владельца «Пэйсерс» Херба Саймона.

Ведущий Джимми Киммел спросил, что бы сделал Джонсон, если бы встретил Джорджа во время отпуска.

«Мы могли бы поздороваться, потому что знакомы друг с другом. Но я просто не могу сказать: «Эй, мы хотим видеть тебя в «Лейкерс». При этом я бы подмигнул ему, подтолкнул локтем. Вы же понимаете, что это значит?» – ответил Джонсон.

Джордж, который может стать свободным агентом по окончании сезона-2017/18, неоднократно признавался в желании выступать за «Лейкерс». После того как форвард проинформировал руководство «Пэйсерс» о том, что не собирается продлевать контракт в 2018 году, клуб обменял его в «Оклахома-Сити» на Виктора Оладипо и Домантаса Сабониса.