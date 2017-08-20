Милош Теодосич не сыграет за сборную Сербии на Евробаскете
Капитан сборной Сербии Милош Теодосич не сможет сыграть на предстоящем чемпионате Европы, сообщает официальный сайт Сербской федерации баскетбола.
Бывший разыгрывающий ЦСКА пропустил большую часть подготовки к Евробаскету из-за травм и может не успеть полностью восстановиться к началу турнира.
«К сожалению, травмы, преследующие Тео, не позволили ему подготовиться к Евробаскету. Это оценка и наших врачей, и специалистов из «Клипперс». Мы должны заботиться о здоровье игроков и поэтому приняли решение, что Теодосич пропустит предстоящий турнир. Он посвятил много лет сборной и всегда играл за нее с удовольствием. К сожалению, в данной ситуации одного желания недостаточно. Это большая потеря для команды, тем не менее, мы по-прежнему ставим перед собой высокие цели», — отметил главный тренер сборной Александар Джорджевич.
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