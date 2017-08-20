Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Милош Теодосич не сыграет за сборную Сербии на Евробаскете

    Теги травмы Клипперс сборная Сербии Александар Джорджевич Милош Теодосич Евробаскет-2017

    Капитан сборной Сербии Милош Теодосич не сможет сыграть на предстоящем чемпионате Европы, сообщает официальный сайт Сербской федерации баскетбола.

    Бывший разыгрывающий ЦСКА пропустил большую часть подготовки к Евробаскету из-за травм и может не успеть полностью восстановиться к началу турнира.

    «К сожалению, травмы, преследующие Тео, не позволили ему подготовиться к Евробаскету. Это оценка и наших врачей, и специалистов из «Клипперс». Мы должны заботиться о здоровье игроков и поэтому приняли решение, что Теодосич пропустит предстоящий турнир. Он посвятил много лет сборной и всегда играл за нее с удовольствием. К сожалению, в данной ситуации одного желания недостаточно. Это большая потеря для команды, тем не менее, мы по-прежнему ставим перед собой высокие цели», — отметил главный тренер сборной Александар Джорджевич.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться