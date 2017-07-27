Новичок ЦСКА Серхио Родригес готов к тому, что его будут сравнивать с , и рассчитывает выиграть Евролигу в первом же сезоне за московский клуб.

«Если ты европейский баскетболист, то, безусловно, знаешь, что ЦСКА – великая команда, которая всегда сражается за трофеи, регулярно играет в «Финале четырех». И я надеюсь уже в первом сезоне выиграть с клубом Евролигу. У ЦСКА отличные игроки, отличная инфраструктура – есть все для побед.

Теодосич – звезда баскетбола. Конечно, он любимец болельщиков и многолетний лидер. Но я готов к испытаниям, к тому, что меня будут сравнивать, и готов приносить пользу ЦСКА», – сказал испанец.