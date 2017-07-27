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    Серхио Родригес: «Надеюсь уже в первом сезоне выиграть с ЦСКА Евролигу»

    Теги ЦСКА Серхио Родригес Turkish Airlines Euroleague Милош Теодосич Единая лига ВТБ

    Новичок ЦСКА Серхио Родригес готов к тому, что его будут сравнивать с Милошем Теодосичем, и рассчитывает выиграть Евролигу в первом же сезоне за московский клуб.

    «Если ты европейский баскетболист, то, безусловно, знаешь, что ЦСКА – великая команда, которая всегда сражается за трофеи, регулярно играет в «Финале четырех». И я надеюсь уже в первом сезоне выиграть с клубом Евролигу. У ЦСКА отличные игроки, отличная инфраструктура – есть все для побед.

    Теодосич – звезда баскетбола. Конечно, он любимец болельщиков и многолетний лидер. Но я готов к испытаниям, к тому, что меня будут сравнивать, и готов приносить пользу ЦСКА», – сказал испанец.

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