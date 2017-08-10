Кайри Ирвинг по ходу плей-офф-2017 в течение нескольких дней не разговаривал с одноклубниками

Разыгрывающий «Кавальерс» по ходу плей-офф-2017 в течение нескольких дней подряд не разговаривал с одноклубниками.

Об этом рассказал клубный инсайдер ESPN Дэйв Макменамин во время записи подкаста BBall Breakdown.

«Предложит ли «Финикс» Бледсоу, Джексона и пик за Ирвинга? Сложно сказать. «Санс» назначили Джеймса Джонса. А он совсем недавно был в той самой раздевалке.

Он видел Кайри Ирвинга в плей-офф этого года. Между первым раундом, когда «Кэвз» прошли «Индиану», и вторым, когда они играли с «Торонто», Ирвинг в течение нескольких дней подряд не разговаривал с партнерами на тренировках. На этом уровне, в плей-офф.

У всех бывают взлеты и падения – в регулярном чемпионате. Но в плей-офф есть одна цель, и все как братья, все объединяются, лишь бы достичь этой цели. Даже на этом уровне происходили вещи, которые делали его закрытым и угрюмым, отдаляли от товарищей», – рассказал Макменамин.