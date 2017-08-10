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    Кайри Ирвинг по ходу плей-офф-2017 в течение нескольких дней не разговаривал с одноклубниками

    Теги возможные переходы Кливленд Финикс Джеймс Джонс НБА НБА плей-офф Эрик Бледсоу Кайри Ирвинг Джош Джексон

    Разыгрывающий «Кавальерс» Кайри Ирвинг по ходу плей-офф-2017 в течение нескольких дней подряд не разговаривал с одноклубниками.

    Об этом рассказал клубный инсайдер ESPN Дэйв Макменамин во время записи подкаста BBall Breakdown.

    «Предложит ли «Финикс» Бледсоу, Джексона и пик за Ирвинга? Сложно сказать. «Санс» назначили Джеймса Джонса. А он совсем недавно был в той самой раздевалке.

    Он видел Кайри Ирвинга в плей-офф этого года. Между первым раундом, когда «Кэвз» прошли «Индиану», и вторым, когда они играли с «Торонто», Ирвинг в течение нескольких дней подряд не разговаривал с партнерами на тренировках. На этом уровне, в плей-офф.

    У всех бывают взлеты и падения – в регулярном чемпионате. Но в плей-офф есть одна цель, и все как братья, все объединяются, лишь бы достичь этой цели. Даже на этом уровне происходили вещи, которые делали его закрытым и угрюмым, отдаляли от товарищей», – рассказал Макменамин.

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