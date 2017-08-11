Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Турнир в Казани. Россия – Венгрия, Исландия сыграет с Германией

    Теги результаты товарищеские матчи сборная России сборная Германии сборная Венгрии сборная Исландии

    Сегодня стартует международный турнир в Казани. В первый день сборная России сыграет с командой Венгрии, Исландия встретится с Германией.

    Матчи сборной России будут транслироваться на «Матч ТВ». Вход в «Баскет-Холл» свободный.

    Международный турнир в Казани

    Россия – Венгрия

    11 августа. 17.00

    Исландия – Германия

    11 августа. 20.00

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться