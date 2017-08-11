Турнир в Казани. Россия – Венгрия, Исландия сыграет с Германией
Сегодня стартует международный турнир в Казани. В первый день сборная России сыграет с командой Венгрии, Исландия встретится с Германией.
Матчи сборной России будут транслироваться на «Матч ТВ». Вход в «Баскет-Холл» свободный.
Международный турнир в Казани
Россия – Венгрия
11 августа. 17.00
Исландия – Германия
11 августа. 20.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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