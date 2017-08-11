Турнир в Казани. Россия – Венгрия, Исландия сыграет с Германией

Сегодня стартует международный турнир в Казани. В первый день сборная России сыграет с командой Венгрии, Исландия встретится с Германией.

Матчи сборной России будут транслироваться на «Матч ТВ». Вход в «Баскет-Холл» свободный.

Международный турнир в Казани

Россия – Венгрия

11 августа. 17.00

Исландия – Германия

11 августа. 20.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.