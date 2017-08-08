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    Рон Харпер: «Просьба Кайри Ирвинга об обмене – это молодость и невежество»

    Теги Кливленд НБА Рон Харпер Кайри Ирвинг

    Бывший игрок «Кливленда», пятикратный чемпион НБА Рон Харпер признался, что был «удивлен, немного шокирован и расстроен», когда узнал о просьбе Кайри Ирвинга обменять его из «Кавальерс» в другую команду.

    «Молодость. Невежество. Когда я играл в плохой команде, я тренировался все межсезонье, чтобы сыграть 82 матча, выйти в первый раунд плей-офф и проиграть. Ты гарантированно будешь играть до июня. Восток хорош, но ты знаешь, что твоя команда лучшая. Я не понимаю, почему он принял такое решение.

    Это всегда будет команда двух-трех звезд. Ты никогда не станешь парнем, который тащит свою команду. Ты видишь: когда Леброн не играет, ты не тащишь команду. Эта команда никогда не станет твоей. Ты играешь за то, что на передней стороне твоей майки, а твое имя написано на задней стороне. Когда тебе выпадает шанс победить, шанс играть в сильной команде, ты должен использовать этот шанс. Такая возможность бывает не часто», — приводит слова Харпера The Akron Beacon Journal.

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