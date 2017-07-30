«Кливленд» готов расстаться с Кайри Ирвингом, если предложит взамен Эрика Бледсоу, Джоша Джексона и драфт-пик 1-го раунда 2018 года.

Однако сделка не может состояться, потому что «Санз» не желают включать в нее Джексона, выбранного под 4-м номером на драфте этого года.

Технически Джексон сможет быть обменен только спустя 30 дней после подписания своего первого контракта в лиге, который он заключил 3 июля.