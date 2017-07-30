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    НБА. «Кливленд» готов обменять Кайри Ирвинга на Эрика Бледсоу, Джоша Джексона и драфт-пик

    Теги возможные переходы Кливленд Финикс НБА Эрик Бледсоу Кайри Ирвинг Джош Джексон

    «Кливленд» готов расстаться с Кайри Ирвингом, если «Финикс» предложит взамен Эрика Бледсоу, Джоша Джексона и драфт-пик 1-го раунда 2018 года.

    Однако сделка не может состояться, потому что «Санз» не желают включать в нее Джексона, выбранного под 4-м номером на драфте этого года.

    Технически Джексон сможет быть обменен только спустя 30 дней после подписания своего первого контракта в лиге, который он заключил 3 июля.

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