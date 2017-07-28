Дэвид Блатт: «Не исключаю, что буду вновь работать со сборной или клубом в России»
Бывший главный тренер сборной России Дэвид Блатт, сейчас возглавляющий турецкую «Дарушафаку», заявил, что не исключает возвращения в Россию.
«Я не теряю контакта с РФБ, у меня остается много друзей в России, и я не исключаю, что еще вернусь и буду вновь работать со сборной или с каким-нибудь клубом.
Но пока остаюсь работать в Турции, в «Дарушафаке». А у сборной России сейчас отличный тренерский штаб и отличная команда, способная на успех на Евробаскете», – сказал Блатт.
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