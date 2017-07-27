Генменеджер «Кливленда»: «Деррик Роуз будет отличным запасным разыгрывающим»
Новый генеральный менеджер «Кливленда» Коби Олтмен рассказал о роли, которая отведена новобранцу Деррику Роузу.
«Деррик Роуз будет отличным выходящим со скамейки, запасным разыгрывающим. На протяжении всей карьеры Деррик занимал место в стартовой пятерке, но он готов к этой роли», – сказал Олтмен.
Ранее основной разыгрывающий «Кавальерс» Кайри Ирвинг попросил клуб обменять его.
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.