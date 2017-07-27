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    Генменеджер «Кливленда»: «Деррик Роуз будет отличным запасным разыгрывающим»

    Теги Кливленд НБА Деррик Роуз Кайри Ирвинг Коби Олтмен

    Новый генеральный менеджер «Кливленда» Коби Олтмен рассказал о роли, которая отведена новобранцу Деррику Роузу.

    «Деррик Роуз будет отличным выходящим со скамейки, запасным разыгрывающим. На протяжении всей карьеры Деррик занимал место в стартовой пятерке, но он готов к этой роли», – сказал Олтмен.

    Ранее основной разыгрывающий «Кавальерс» Кайри Ирвинг попросил клуб обменять его.

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