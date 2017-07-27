Новый генеральный менеджер «Кливленда» Коби Олтмен рассказал о роли, которая отведена новобранцу Деррику Роузу.

« будет отличным выходящим со скамейки, запасным разыгрывающим. На протяжении всей карьеры Деррик занимал место в стартовой пятерке, но он готов к этой роли», – сказал Олтмен.

Ранее основной разыгрывающий «Кавальерс» Кайри Ирвинг попросил клуб обменять его.