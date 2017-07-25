заключил новое соглашение с испанским центровым Пау Газолем, сообщает официальный сайт клуба. По информации ESPN.com, стороны подписали трехлетний контракт на 48 миллионов долларов. Третий год частично гарантирован.

В прошлом сезоне Газоль провел за «Сперс» 64 матча, набирая в среднем 12,4 очка и делая 7,8 подбора и 2,3 передачи. Ранее испанский бигмен играл в «Мемфисе», «Чикаго» и «Лейкерс», в составе которых дважды становился чемпионом .