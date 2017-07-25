Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскать

    НБА. «Сперс» и Пау Газоль подписали 3-летний контракт на 48 миллионов долларов

    Теги переходы Пау Газоль Сан-Антонио НБА

    «Сан-Антонио» заключил новое соглашение с испанским центровым Пау Газолем, сообщает официальный сайт клуба. По информации ESPN.com, стороны подписали трехлетний контракт на 48 миллионов долларов. Третий год частично гарантирован.

    В прошлом сезоне Газоль провел за «Сперс» 64 матча, набирая в среднем 12,4 очка и делая 7,8 подбора и 2,3 передачи. Ранее испанский бигмен играл в «Мемфисе», «Чикаго» и «Лейкерс», в составе которых дважды становился чемпионом НБА.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться