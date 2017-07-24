Согласно сообщению ESPN.com, 30 июня руководители «Индианы», и «Денвера» договорились о трехстороннем обмене, в результате которого должен был перейти в «Кавальерс», Кевин Лав – в «Наггетс», Гэри Харрис и другие активы – в «Пэйсерс».

Точку в сделке должен был поставить телефонный звонок Джорджа владельцу «Кливленда» , но в последний момент президент «Индианы» Кевин Причард отправил СМС-сообщение с требованием остановить обмен.

В итоге обменяла Джорджа в «Оклахома-Сити» на Виктора Оладипо и Домантаса Сабониса.