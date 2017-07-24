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    НБА. Генеральный менеджер «Индианы» остановил обмен с участием Пола Джорджа и Кевина Лава

    Теги возможные переходы Кливленд Денвер Индиана НБА Кевин Причард Кевин Лав Дэн Гилберт Пол Джордж Гэри Харрис

    Согласно сообщению ESPN.com, 30 июня руководители «Индианы», «Кливленда» и «Денвера» договорились о трехстороннем обмене, в результате которого Пол Джордж должен был перейти в «Кавальерс», Кевин Лав – в «Наггетс», Гэри Харрис и другие активы – в «Пэйсерс».

    Точку в сделке должен был поставить телефонный звонок Джорджа владельцу «Кливленда» Дэну Гилберту, но в последний момент президент «Индианы» Кевин Причард отправил СМС-сообщение с требованием остановить обмен.

    В итоге «Индиана» обменяла Джорджа в «Оклахома-Сити» на Виктора Оладипо и Домантаса Сабониса.

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