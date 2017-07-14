НБА. «Голден Стэйт» отказался менять Клэя Томпсона на Пола Джорджа
Согласно сообщению ESPN.com, «Индиана» предлагала «Голден Стэйт» обмен форварда Пола Джорджа на атакующего защитника Клэя Томпсона. «Уорриорз» отклонили предложение, и в итоге Джордж оказался в «Оклахома-Сити».
В разговоре с Эдрианом Воджнаровски Джордж подтвердил, что сделка с «Голден Стэйт» всерьез обсуждалась.
«Я был бы рад этому переходу, ведь я получил бы хороший шанс побороться за чемпионство. Но боюсь, что получилось бы так же, как с переходом Криса Пола в «Лейкерс». Лига заблокировала бы сделку», – сказал Джордж.
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