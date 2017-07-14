Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать

    НБА. «Голден Стэйт» отказался менять Клэя Томпсона на Пола Джорджа

    Теги возможные переходы Голден Стэйт Индиана НБА Оклахома-Сити Пол Джордж Клэй Томпсон

    Согласно сообщению ESPN.com, «Индиана» предлагала «Голден Стэйт» обмен форварда Пола Джорджа на атакующего защитника Клэя Томпсона. «Уорриорз» отклонили предложение, и в итоге Джордж оказался в «Оклахома-Сити».

    В разговоре с Эдрианом Воджнаровски Джордж подтвердил, что сделка с «Голден Стэйт» всерьез обсуждалась.

    «Я был бы рад этому переходу, ведь я получил бы хороший шанс побороться за чемпионство. Но боюсь, что получилось бы так же, как с переходом Криса Пола в «Лейкерс». Лига заблокировала бы сделку», – сказал Джордж.

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться