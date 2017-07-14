Согласно сообщению ESPN.com, «Индиана» предлагала обмен форварда Пола Джорджа на атакующего защитника Клэя Томпсона. «Уорриорз» отклонили предложение, и в итоге Джордж оказался в .

В разговоре с Эдрианом Воджнаровски Джордж подтвердил, что сделка с «Голден Стэйт» всерьез обсуждалась.

«Я был бы рад этому переходу, ведь я получил бы хороший шанс побороться за чемпионство. Но боюсь, что получилось бы так же, как с переходом Криса Пола в «Лейкерс». Лига заблокировала бы сделку», – сказал Джордж.