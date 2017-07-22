Разыгрывающий «Кавальерс» попросил руководство клуба обменять его, назвав «Никс» в числе предпочитаемых команд.

Как пишет инсайдер ESPN Йен Бегли, готов отдать за Ирвинга своего лидера Кармело Энтони, а также пики первого раунда.

«Никс», по крайней мере на данном этапе, не хотят включать в возможную сделку Кристапса Порзингиса.