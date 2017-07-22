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    НБА. «Нью-Йорк» готов отдать за Ирвинга пики первого раунда и Энтони

    Теги возможные переходы Кливленд Кармело Энтони Нью-Йорк НБА Кайри Ирвинг

    Разыгрывающий «Кавальерс» Кайри Ирвинг попросил руководство клуба обменять его, назвав «Никс» в числе предпочитаемых команд.

    Как пишет инсайдер ESPN Йен Бегли, «Нью-Йорк» готов отдать за Ирвинга своего лидера Кармело Энтони, а также пики первого раунда.

    «Никс», по крайней мере на данном этапе, не хотят включать в возможную сделку Кристапса Порзингиса.

    Опрос

    В какую команду обменяют Кайри Ирвинга?

    2938 голосов 14
    • Сан-Антонио
      30%
    • Майами
      12%
    • Никс
      16%
    • Миннесота
      10%
    • В другую
      7%
    • Останется в Кливленде
      25%

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