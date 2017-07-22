НБА. «Нью-Йорк» готов отдать за Ирвинга пики первого раунда и Энтони
Разыгрывающий «Кавальерс» Кайри Ирвинг попросил руководство клуба обменять его, назвав «Никс» в числе предпочитаемых команд.
Как пишет инсайдер ESPN Йен Бегли, «Нью-Йорк» готов отдать за Ирвинга своего лидера Кармело Энтони, а также пики первого раунда.
«Никс», по крайней мере на данном этапе, не хотят включать в возможную сделку Кристапса Порзингиса.
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- Сан-Антонио30%
- Майами12%
- Никс16%
- Миннесота10%
- В другую7%
- Останется в Кливленде25%
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