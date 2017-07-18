«Лейкерс», несмотря на отсутствие Лонзо Болла, одержали победу над «Портлендом» (110:98) в финале Летней лиги НБА в Лас-Вегасе. Лучшим игроком встречи стал Кайл Кузма, который набрал 30 очков и сделал 10 подборов.

НБА

Летняя лига

Лас-Вегас

Финал

ПОРТЛЕНД – Лейкерс – 98:110 (30:27, 29:31, 20:26, 19:26).

ПОРТЛЕНД: Свэниган (25 + 12 подборов + 7 передач + 3 перехвата), Лэйман (21 + 7 подборов), Стоукс (16), Гутьеррес (14 + 5 передач), Хантер (11).

ЛЕЙКЕРС: Кузма (30 + 10 подборов), Томас (23), Блу (20 + 5 подборов + 6 передач), Карусо (15 + 7 подборов + 9 передач), Зубац (12 + 9 подборов), Уиэр (10).

18 июля. 5.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.