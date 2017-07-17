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    НБА. Летняя лига. «Портленд» одержал победу над «Мемфисом», «Лейкерс» взяли верх над «Далласом»

    Теги результаты Даллас Лейкерс Мемфис Портленд НБА Летняя лига НБА

    Сегодня в рамках 1/2 финала Летней лиги НБА в Лас-Вегасе «Портленд» одержал победу над «Мемфисом», «Лейкерс» взяли верх над «Далласом».

    НБА

    Летняя лига

    Лас-Вегас

    1/2 финала

    Мемфис – Портленд – 82:87 (23:15, 22:23, 18:23, 19:26)

    МЕМФИС: Брукс (16), Хантер (14), Селден (13), Мартин (12), Дэвис (10 + 7 подборов).

    ПОРТЛЕНД: Стоукс (22 + 15 подборов), Гутьеррес (16 + 8 передач), Свэниган (15 + 11 подборов), Хантер (11).

    17 июля. 1.00

    Даллас – Лейкерс – 98:108 (24:34, 16:28, 27:22, 31:24)

    ДАЛЛАС: Смит (21 + 6 передач), Феррелл (15 + 5 передач), Финни-Смит (13 + 7 подборов), Эшли (13), Бруссино (11).

    ЛЕЙКЕРС: Кузма (24), Томас (20), Блу (17 + 6 передач), Болл (16 + 10 передач), Зубац (12 + 7 подборов).

    17 июля. 3.00

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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