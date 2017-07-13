Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать

    НБА. «Голден Стэйт» получил награду ESPY в номинации «Лучшая команда года»

    Теги ЛеБрон Джеймс Голден Стэйт НБА Кевин Дюрэнт Расселл Уэстбрук

    «Голден Стэйт» стал обладателем престижной награды ESPY (Excellence in Sports Performance Yearly) в номинации «Лучшая команда года», сообщает The Score.

    Имея в своем составе четырех игроков Матча всех звезд и двух последних MVP, «Уорриорз» завершили регулярный чемпионат с лучшим показателем в лиге и потерпели всего одно поражение в плей-офф на пути к своему второму чемпионскому титулу за последние три года.

    Форвард «Голден Стэйт» Кевин Дюрэнт получил награду ESPY в номинации «Лучшее выступление в чемпионате». Форвард «Кливленда» ЛеБрон Джеймс признан «Лучшим игроком НБА», разыгрывающий «Оклахома-Сити» Расселл Уэстбрук победил в номинации «Спортсмен года».

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться