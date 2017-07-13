«Голден Стэйт» стал обладателем престижной награды ESPY (Excellence in Sports Performance Yearly) в номинации «Лучшая команда года», сообщает The Score.

Имея в своем составе четырех игроков Матча всех звезд и двух последних MVP, «Уорриорз» завершили регулярный чемпионат с лучшим показателем в лиге и потерпели всего одно поражение в плей-офф на пути к своему второму чемпионскому титулу за последние три года.

Форвард «Голден Стэйт» Кевин Дюрэнт получил награду ESPY в номинации «Лучшее выступление в чемпионате». Форвард «Кливленда» ЛеБрон Джеймс признан «Лучшим игроком НБА», разыгрывающий «Оклахома-Сити» Расселл Уэстбрук победил в номинации «Спортсмен года».