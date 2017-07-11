Генеральный менеджер Сэм Прести рассказал о ситуации с возможным продлением контракта с лидером команды .

По словам Прести, стороны не ведут переговоры. У Уэстбрука есть предложение от «Тандер». Клуб из Оклахома-Сити «просто ждет ответа» MVP сезона-2016/17.

Уэстбрук претендует на самый крупный максимальный контракт на сумму 217 миллионов долларов.

Уэстбрук стал первым игроком за 55 лет, который провел сезон с трипл-даблом в среднем за игру – 31,6 очка, 10,7 подбора и 10,4 передачи. Лидер «Тандер» установил рекорд лиги, сделав 42 трипл-дабла за сезон. В 3 из этих 42 матчей он набрал 50 и более очков.