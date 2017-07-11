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    НБА. «Тандер» ждут ответа Расселла Уэстбрука по предложенному продлению контракта

    Теги НБА Сэм Прести Расселл Уэстбрук Оклахома-Сити

    Генеральный менеджер «Оклахома-Сити» Сэм Прести рассказал о ситуации с возможным продлением контракта с лидером команды Расселлом Уэстбруком.

    По словам Прести, стороны не ведут переговоры. У Уэстбрука есть предложение от «Тандер». Клуб из Оклахома-Сити «просто ждет ответа» MVP сезона-2016/17.

    Уэстбрук претендует на самый крупный максимальный контракт на сумму 217 миллионов долларов.

    Уэстбрук стал первым игроком за 55 лет, который провел сезон с трипл-даблом в среднем за игру – 31,6 очка, 10,7 подбора и 10,4 передачи. Лидер «Тандер» установил рекорд лиги, сделав 42 трипл-дабла за сезон. В 3 из этих 42 матчей он набрал 50 и более очков.

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