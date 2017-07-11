Член Зала славы Аллен Айверсон поделился своим мнением об MVP лиги, разыгрывающем Расселле Уэстбруке, который завершил сезон с трипл-даблом в среднем за игру.

«Невероятный. Мой любимый игрок в лиге. Очень уважаю и восхищаюсь этим парнем. Заслуженно получил приз MVP. Я знал, что он станет MVP, уже в начале сезоне. Это грандиозное событие для нас, для болельщиков.

Возможно, мы не увидим ничего подобного еще много лет. Никто не думал, что это когда-либо случится. Я не верил, что это может произойти на таком уровне. Это лишь доказывает, каким великим игроком он является», – цитирует Айверсона The Oklahoman.