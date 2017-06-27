По информации ESPN.com, собирается предложить MVP сезона-2016/17 Расселлу Уэстбруку продление контракта на 5 лет, а разыгрывающий готов поставить свою подпись в соглашении.

Уэстбрук претендует на самый крупный максимальный контракт на сумму более 200 миллионов долларов. «Тандер» намерены сделать предложение 28-летнему игроку вскоре после наступления 1 июля.

Уэстбрук стал первым игроком за 55 лет, который провел сезон с трипл-даблом в среднем за игру – 31,6 очка, 10,7 подбора и 10,4 передачи. Лидер «Тандер» установил рекорд лиги, сделав 42 трипл-дабла за сезон. В 3 из этих 42 матчей он набрал 50 и более очков.