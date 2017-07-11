НБА. Кольчугинский завод «Электрокабель» изготовил партию подстаканников для «Уорриорз»
На кольчугинском заводе «Электрокабель» изготовили партию подстаканников для чемпионов НБА «Уорриорз», сообщает «Старт33». Общая стоимость заказа составила почти 400 000 рублей.
На каждый подстаканник нанесены логотип, название клуба, аббревиатура НБА и значок Западной конференции. Штамп изготовили по индивидуальным требованиям заказчика. Всего американцы приобрели 200 подстаканников серии «Баскетбол», в том числе 130 медных и 70 никелированных с чернением.
Кольчугинский завод выпускает посуду и столовые приборы из меди, мельхиора, латуни и драгоценных металлов с 1896 года. Изготовление корпоративных подарков с индивидуальным штампом – одно из важных направлений деятельности предприятия.
Фото: ООО «Холдинг Кабельный Альянс»
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