На кольчугинском заводе «Электрокабель» изготовили партию подстаканников для чемпионов НБА «Уорриорз», сообщает «Старт33». Общая стоимость заказа составила почти 400 000 рублей.

На каждый подстаканник нанесены логотип, название клуба, аббревиатура НБА и значок Западной конференции. Штамп изготовили по индивидуальным требованиям заказчика. Всего американцы приобрели 200 подстаканников серии «Баскетбол», в том числе 130 медных и 70 никелированных с чернением.

Кольчугинский завод выпускает посуду и столовые приборы из меди, мельхиора, латуни и драгоценных металлов с 1896 года. Изготовление корпоративных подарков с индивидуальным штампом – одно из важных направлений деятельности предприятия.

Фото: ООО «Холдинг Кабельный Альянс»