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    НБА. «Никс» готовы предложить Дэвиду Гриффину должность генерального менеджера

    Теги Нью-Йорк НБА Дэвид Гриффин Джеймс Долан Стив Миллс

    После серии встреч руководства «Нью-Йорка» с Дэвид Гриффином клуб готов предложить специалисту должность генерального менеджера, сообщает ESPN.com.

    Бывший генеральный менеджер «Кливленда» прилетел в Нью-Йорк на выходные, чтобы встретиться с нынешним генменеджером «Никс» Стивом Миллсом и владельцем клуба Джеймсом Доланом. Ожидается, что Миллс перейдет на пост президента клуба, уступив должность генерального менеджера Гриффину.

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