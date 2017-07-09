НБА. «Никс» готовы предложить Дэвиду Гриффину должность генерального менеджера
После серии встреч руководства «Нью-Йорка» с Дэвид Гриффином клуб готов предложить специалисту должность генерального менеджера, сообщает ESPN.com.
Бывший генеральный менеджер «Кливленда» прилетел в Нью-Йорк на выходные, чтобы встретиться с нынешним генменеджером «Никс» Стивом Миллсом и владельцем клуба Джеймсом Доланом. Ожидается, что Миллс перейдет на пост президента клуба, уступив должность генерального менеджера Гриффину.
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