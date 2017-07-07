и «Детройт» договорились о сделке, в результате которой защитник перейдет в «Пистонс», а форвард Маркус Моррис отправится в «Селтикс», сообщает The Vertical. «Детройт» также получит выбор во втором раунде драфта-2019.

Таким образом «Бостон» немного разгрузит платежную ведомость для подписания максимального контракта с Гордоном Хэйвордом.

В контракте Брэдли остается один год, за который он получит 8,8 миллиона долларов. Контракт Морриса рассчитан еще на два года с зарплатой 5 и 5,4 миллиона.