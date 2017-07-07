Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать

    НБА. «Бостон» обменял Эвери Брэдли в «Детройт» на Маркуса Морриса

    Теги возможные переходы Бостон Детройт НБА Эвери Брэдли Маркус Моррис

    «Бостон» и «Детройт» договорились о сделке, в результате которой защитник Эвери Брэдли перейдет в «Пистонс», а форвард Маркус Моррис отправится в «Селтикс», сообщает The Vertical. «Детройт» также получит выбор во втором раунде драфта-2019.

    Таким образом «Бостон» немного разгрузит платежную ведомость для подписания максимального контракта с Гордоном Хэйвордом.

    В контракте Брэдли остается один год, за который он получит 8,8 миллиона долларов. Контракт Морриса рассчитан еще на два года с зарплатой 5 и 5,4 миллиона.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться