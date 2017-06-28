Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать

    НБА. «Клипперс» обменяют Криса Пола в «Хьюстон»

    Теги переходы Хьюстон Клипперс Крис Пол НБА

    Защитник Крис Пол станет игроком «Рокетс». Как пишет инсайдер The Vertical Эдриан Воджнаровски, после того как игрок воспользовался опцией и продлил соглашение на один сезон, «Клипперс» решили обменять его в «Хьюстон».

    В результате трейда «Клипперс» получат защитников Патрика Беверли и Лу Уильямса, форварда Сэма Деккера, а также пик первого раунда драфта-2018 (защищен топ-3).

    В сезоне-2017/18 Пол заработает 24,2 миллиона долларов.

    Как пишет The Vertical, Крис Пол и Джеймс Харден очень хотели играть вместе и сделали все, чтобы обмен разыгрывающего состоялся.

    Крис Пол мог выйти из контракта раньше и подписать 5-летнее соглашение на 205 миллионов долларов.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться