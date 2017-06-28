Защитник Крис Пол станет игроком «Рокетс». Как пишет инсайдер The Vertical Эдриан Воджнаровски, после того как игрок воспользовался опцией и продлил соглашение на один сезон, «Клипперс» решили обменять его в .

В результате трейда «Клипперс» получат защитников Патрика Беверли и Лу Уильямса, форварда Сэма Деккера, а также пик первого раунда драфта-2018 (защищен топ-3).

В сезоне-2017/18 Пол заработает 24,2 миллиона долларов.

Как пишет The Vertical, Крис Пол и Джеймс Харден очень хотели играть вместе и сделали все, чтобы обмен разыгрывающего состоялся.

Крис Пол мог выйти из контракта раньше и подписать 5-летнее соглашение на 205 миллионов долларов.