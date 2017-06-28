Журналист ESPN.com Майк Уайз в передаче «Freddie and Fritz» заявил, что «Клипперс» должны быть исключены из списка команд, куда форвард «Кавальерс» может перейти в 2018 году.

«Мне известно это от очень авторитетного источника. Я не могу назвать вам имя, но могу заверить, что это знающий человек. ЛеБрон Джеймс никогда не станет игроком . Просто сообщаю об этом людям, в назидание вам», – сказал Уайз.