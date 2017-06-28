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    ESPN: «ЛеБрон Джеймс никогда не станет игроком «Клипперс»

    Теги возможные переходы Кливленд ЛеБрон Джеймс Клипперс НБА

    Журналист ESPN.com Майк Уайз в передаче «Freddie and Fritz» заявил, что «Клипперс» должны быть исключены из списка команд, куда форвард «Кавальерс» ЛеБрон Джеймс может перейти в 2018 году.

    «Мне известно это от очень авторитетного источника. Я не могу назвать вам имя, но могу заверить, что это знающий человек. ЛеБрон Джеймс никогда не станет игроком «Клипперс». Просто сообщаю об этом людям, в назидание вам», – сказал Уайз.

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