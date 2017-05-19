(«Голден Стэйт»), Расселл Уэстбрук («Оклахома-Сити»), Джеймс Харден («Хьюстон»), Джон Уолл («Вашингтон») и («Сан-Антонио») попали в символические пятерки сезона-2016/17 и теперь официально могут подписать самые большие максимальные контракты со своими нынешними командами, сообщает The Score.

Карри является единственным в данной группе, кто выходит на рынок свободных агентов в межсезонье-2017. Ожидается, что MVP двух последних сезонов заключит 5-летний контракт на 210 миллионов долларов.

Уэстбрук, Харден и Уолл имеют многолетние соглашения, но также могут заключить большие максимальные контракты со своими клубами уже в межсезонье-2017. Ленард получит такую возможность в 2018 году.

Возможность подписания самых больших максимальных контрактов (DVPE) прописана в новом коллективном соглашении. Основными критериями для получения подобной возможности являются семи- или восьмилетний опыт выступления в лиге и попадание в символические пятерки или получение звания MVP в последние три сезона.