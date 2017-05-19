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    НБА. Карри, Уэстбрук, Харден, Уолл и Ленард могут подписать самые большие максимальные контракты

    Теги НБА Расселл Уэстбрук Стефен Карри Джеймс Харден Джон Уолл Кавай Ленард

    Стефен Карри («Голден Стэйт»), Расселл Уэстбрук («Оклахома-Сити»), Джеймс Харден («Хьюстон»), Джон Уолл («Вашингтон») и Кавай Ленард («Сан-Антонио») попали в символические пятерки сезона-2016/17 и теперь официально могут подписать самые большие максимальные контракты со своими нынешними командами, сообщает The Score.

    Карри является единственным в данной группе, кто выходит на рынок свободных агентов в межсезонье-2017. Ожидается, что MVP двух последних сезонов заключит 5-летний контракт на 210 миллионов долларов.

    Уэстбрук, Харден и Уолл имеют многолетние соглашения, но также могут заключить большие максимальные контракты со своими клубами уже в межсезонье-2017. Ленард получит такую возможность в 2018 году.

    Возможность подписания самых больших максимальных контрактов (DVPE) прописана в новом коллективном соглашении. Основными критериями для получения подобной возможности являются семи- или восьмилетний опыт выступления в лиге и попадание в символические пятерки или получение звания MVP в последние три сезона.

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