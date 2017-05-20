НБА назвала имена претендентов на индивидуальные призы, вручение которых состоится 26 июня не специальной церемонии.

Лидер «Кавальерс» ЛеБрон Джеймс не попал в число финалистов в категории «Самый ценный игрок».

На главный индивидуальный приз претендуют Расселл Уэстбрук («Оклахома-Сити»), Джеймс Харден («Хьюстон») и Кавай Ленард («Сан-Антонио»).

Приз MVP вручается по итогам голосования 100 журналистов.