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    НБА. ЛеБрон Джеймс не попал в число претендентов на звание MVP

    Теги Кливленд ЛеБрон Джеймс Хьюстон Сан-Антонио НБА Расселл Уэстбрук Оклахома-Сити Джеймс Харден Кавай Ленард

    НБА назвала имена претендентов на индивидуальные призы, вручение которых состоится 26 июня не специальной церемонии.

    Лидер «Кавальерс» ЛеБрон Джеймс не попал в число финалистов в категории «Самый ценный игрок».

    На главный индивидуальный приз претендуют Расселл Уэстбрук («Оклахома-Сити»), Джеймс Харден («Хьюстон») и Кавай Ленард («Сан-Антонио»).

    Приз MVP вручается по итогам голосования 100 журналистов.

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