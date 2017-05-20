НБА. ЛеБрон Джеймс не попал в число претендентов на звание MVP
НБА назвала имена претендентов на индивидуальные призы, вручение которых состоится 26 июня не специальной церемонии.
Лидер «Кавальерс» ЛеБрон Джеймс не попал в число финалистов в категории «Самый ценный игрок».
На главный индивидуальный приз претендуют Расселл Уэстбрук («Оклахома-Сити»), Джеймс Харден («Хьюстон») и Кавай Ленард («Сан-Антонио»).
Приз MVP вручается по итогам голосования 100 журналистов.
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