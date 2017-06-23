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    Роб Пелинка: «Обмен с «Бруклином» позволит «Лейкерс» претендовать на двух звезд в 2018 году»

    Теги Лейкерс Бруклин НБА Тимофей Мозгов Брук Лопес Роб Пелинка Д’Анджело Расселл

    Генеральный менеджер «Лейкерс» Роб Пелинка рассказал, на что рассчитывает команда после обмена Тимофея Мозгова и Д’Анджело Расселла в «Бруклин».

    «Расселл – особенный игрок, потрясающий талант. Но мы видели, что такой обмен дает нам сразу три позитивные вещи.

    Одна из них – мы получили центрового уровня Матча Звезд, который может растягивать оборону за счет броска. Конечно, мы улучшили ситуацию с платежной ведомостью. Надеемся, что в июле 2018 года сможем заполучить сразу двух игроков уровня максимального контракта. Это вписывается в наш долгосрочный план.

    Наконец, благодаря обмену мы имели на драфте четыре пика», – цитирует Пелинку ESPN.cpm.

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