Генеральный менеджер Роб Пелинка рассказал, на что рассчитывает команда после обмена и Д’Анджело Расселла в «Бруклин».

«Расселл – особенный игрок, потрясающий талант. Но мы видели, что такой обмен дает нам сразу три позитивные вещи.

Одна из них – мы получили центрового уровня Матча Звезд, который может растягивать оборону за счет броска. Конечно, мы улучшили ситуацию с платежной ведомостью. Надеемся, что в июле 2018 года сможем заполучить сразу двух игроков уровня максимального контракта. Это вписывается в наш долгосрочный план.

Наконец, благодаря обмену мы имели на драфте четыре пика», – цитирует Пелинку ESPN.cpm.