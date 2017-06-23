Официальный сайт объявил об обмене, в результате которого российский центровой Тимофей Мозгов перешел из в «Бруклин».

Вместе с Мозговым в клуб, которым владеет российский бизнесмен Михаил Прохоров, отправился защитник Д’Анджело Рассел. «Лейкерс» получили центрового , а также права форварда Кайла Кузму, выбранного под 27-м номером на драфте 2017.