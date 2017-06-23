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    НБА. Тимофей Мозгов официально перешел из «Лейкерс» в «Бруклин»

    Теги переходы Лейкерс Бруклин НБА Тимофей Мозгов Брук Лопес Д’Анджело Расселл

    Официальный сайт НБА объявил об обмене, в результате которого российский центровой Тимофей Мозгов перешел из «Лейкерс» в «Бруклин».

    Вместе с Мозговым в клуб, которым владеет российский бизнесмен Михаил Прохоров, отправился защитник Д’Анджело Рассел. «Лейкерс» получили центрового Брука Лопеса, а также права форварда Кайла Кузму, выбранного под 27-м номером на драфте 2017.

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