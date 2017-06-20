Согласно сообщению инсайдера ESPN Брайана Уиндхорста, не смог договориться о продлении контракта с генеральным менеджером Дэвидом Гриффином.

Дэвид Гриффин пришел в клуб в 2010 году и был повышен до должности генерального менеджера в 2014 году. Под его руководством менеджмент «Кэвс» провел несколько важных сделок, в их числе: подписание ЛеБрона Джеймса, обмен Кевина Лава и продление контракта с Кайри Ирвингом в 2014 году; обмен Тимофея Мозгова в дедлайн-2015; продление контрактов с Джеймсом, Лавом, Тристаном Томпсоном в межсезонье 2015 года; назначение Тайрона Лю главным тренером в середине сезона 2015/16; продление контрактов с Джеймсом и Джей Ар Смитом в 2016 году; обмен Кайла Корвера в 2017 году.

Отметим, что при Дэвиде Гриффине трижды играл в финале НБА и завоевал чемпионство в 2016 году.

Главным фаворитом на вакантный пост является экс-звезда НБА Чонси Биллапс. В последние сутки инсайдеры отмечали интерес «Кливленда» к обменам Пола Джорджа и Джимми Батлера.