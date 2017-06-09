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    НБА. Ричард Хэмилтон и Рашид Уоллес заявили, что «Пистонс»-2004 справились бы с нынешними «Уорриорз»

    Теги Детройт Ричард Хэмилтон Рашид Уоллес Голден Стэйт НБА

    Экс-игроки «Детройта» Ричард Хэмилтон и Рашид Уоллес пополнили список звезд прошлого, которые уверены в том, что их команда в лучшие годы не оставила бы шансов нынешним «Уорриорз».

    Хэмилтон и Уоллес выразили такую точку зрения во время общения с журналистами, выступая при этом отдельно друг от друга.

    «Я думаю, мы бы доминировали в матчах с ними. Хотя нет, не доминировали бы. Думаю, все свелось бы к семи матчам. Понадобилось бы семь матчей, и мы бы превзошли их в подобной серии. Так или иначе, та наша команда вполне годилась для того, что сдержать их. У нас был более мощный состав. При этом мы могли меняться в защите, безболезненно, с первого по пятый номера, со всеми. У нас были отличные игроки с точки зрения защиты. Бен и Рашид отлично отрабатывали на периметре, они держали оборону не только ближе к кольцу, но могли опекать парней на периметре», – сказал Хэмилтон.

    «Мы бы их не заметили. Без шансов. Мы играли в защите... То, как мы действовали, мы бы просто все перекрыли им. То, что мы тогда делали в защите – такого больше не будет никогда», – сказал Уоллес.

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