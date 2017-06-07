Дрэймонд Грин о том, что «Лейкерс» 80-х якобы обыграли бы «Уорриорз»: «Это чушь. Не надо сравнивать разные эпохи»

Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин прокомментировал заявление Мэджика Джонсона о том, что «Лейкерс» образца 80-х годов обыграли бы нынешних «Уорриорз» всухую.

«Никогда не понимал людей, которые пытаются сравнивать разные эпохи и говорят: «Эта команда обыграла бы ту команду» или «Они никогда не обыграли ту команду» или «Этот игрок лучше, чем тот игрок».

По-моему, это чушь, потому что вы говорите о двух разных играх. Никогда это не понимал и не увлекался.

Они были великими в свое время. Мы великие в свое время. Относитесь к этому с уважением», – цитирует Грина The Newsday.