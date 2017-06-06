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    Кевин Дюрэнт: «ЛеБрон своим «Решением» проложил путь для моего перехода в суперкоманду»

    Теги Кливленд ЛеБрон Джеймс Голден Стэйт Майами НБА Кевин Дюрэнт НБА плей-офф

    Форвард «Уорриорз» Кевин Дюрэнт заявил о том, что объединение ЛеБрона Джеймса с Дуэйном Уэйдом и Крисом Бошем в «Майами» значительно повлияло на процессы, которые происходят на рынке свободных агентов.

    Дюрэнт заявил, что не отталкивался от действий Джеймса в 2010 году при своем прошлогоднем переходе из «Тандер» в «Голден Стэйт», но признал, что знаменитое «Решение» сыграло свою роль.

    «Он проложил путь.

    Время идет, какие-то вещи становятся нормальными, люди начинают смотреть на недавние изменения как на норму.

    В этом суть выхода на рынок свободных агентов – ты делаешь то, что считаешь нужным. Я поддерживаю ЛеБрона. Поддерживаю ЛаМаркуса. Поддерживаю тех, кто остался. Они сделали то, что хотели», – цитирует Дюрэнта Bleacher Report.

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