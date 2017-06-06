Форвард «Уорриорз» Кевин Дюрэнт заявил о том, что объединение ЛеБрона Джеймса с Дуэйном Уэйдом и Крисом Бошем в значительно повлияло на процессы, которые происходят на рынке свободных агентов.

Дюрэнт заявил, что не отталкивался от действий Джеймса в 2010 году при своем прошлогоднем переходе из «Тандер» в , но признал, что знаменитое «Решение» сыграло свою роль.

«Он проложил путь.

Время идет, какие-то вещи становятся нормальными, люди начинают смотреть на недавние изменения как на норму.

В этом суть выхода на рынок свободных агентов – ты делаешь то, что считаешь нужным. Я поддерживаю ЛеБрона. Поддерживаю ЛаМаркуса. Поддерживаю тех, кто остался. Они сделали то, что хотели», – цитирует Дюрэнта Bleacher Report.