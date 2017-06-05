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    НБА. «Голден Стэйт» стал первой командой в истории, выигравшей в плей-офф 14 матчей подряд

    Теги Кливленд Голден Стэйт НБА

    «Голден Стэйт» одержал уверенную победу во втором матче финальной серии с «Кливлендом» (132:113) и улучшил рекорд выступления в плей-офф. «Уорриорс» победили во всех 14 матчах – ранее ни одной команде не удавалось выиграть больше 12.

    Согласно ESPN Stats & Info, победа над «Кливлендом» стала 12-м выигрышем для «Голден Стэйт», в котором бы разница достигала двузначной. Таких показателей ранее добивались лишь «Хит» в сезоне-12/13, «Сперс» в сезоне-2013/14 и «Кэвз» в сезоне-2015/16.

    Единственная команда в истории, которой удалось завершить плей-офф с единственным поражением – это «Лейкерс» сезона-2000/01.

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