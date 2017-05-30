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    НБА. ЛеБрон Джеймс подтвердил, что после завершения карьеры хочет стать владельцем клуба лиги

    Теги Кливленд ЛеБрон Джеймс НБА

    Форвард «Кавальерс» ЛеБрон Джеймс подтвердил, что после завершения игровой карьеры хочет стать владельцем одного из клубов НБА.

    «В какой-то момент я стану владельцем клуба. Это будет моим следующим этапом.

    Зачем мне это? Это будет очень интересно. Я продолжу оставаться в баскетболе, продолжу давать людям большие возможности. Мне всегда нравилось давать людям эту силу, с помощью которой они смогут что-то менять и чего-то добиваться.

    Мы продолжим работу с друзьями из моей нынешней команды – Мэверик Картер, Рэнди Мимс и Рич Пол», – сказал Джеймс в интервью The Athletic.

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