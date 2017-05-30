Главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр удивлен тем, что его команда считается фаворитом финальной серии против действующего чемпиона .

«Мы проводим отличный сезон, отлично выступаем в плей-офф. Надеюсь, что продолжим в том же духе. Но мы уважаем и понимаем то, что наш соперник – это действующий чемпион. Не мы. Я читал цитату . Он сказал, что он удивлен статусом аутсайдера. Я тоже удивлен. О чем все, черт побери, говорят? Вы что, издеваетесь? Это отличная команда. Действующий чемпион. Мы пытаемся вернуться то, что они отобрали у нас в прошлом году», – цитирует Керра CSN Bay Area.