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    Стив Керр: «Кливленд» – аутсайдер? Вы что, издеваетесь?»

    Теги Кливленд Голден Стэйт НБА Стив Керр Кевин Лав НБА плей-офф

    Главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр удивлен тем, что его команда считается фаворитом финальной серии против действующего чемпиона «Кливленда».

    «Мы проводим отличный сезон, отлично выступаем в плей-офф. Надеюсь, что продолжим в том же духе. Но мы уважаем и понимаем то, что наш соперник – это действующий чемпион. Не мы. Я читал цитату Кевина Лава. Он сказал, что он удивлен статусом аутсайдера. Я тоже удивлен. О чем все, черт побери, говорят? Вы что, издеваетесь? Это отличная команда. Действующий чемпион. Мы пытаемся вернуться то, что они отобрали у нас в прошлом году», – цитирует Керра CSN Bay Area.

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