Разыгрывающий «Бостона» Айзейя Томас не сможет доиграть серию финала Восточной конференции до конца. Как сообщает официальный сайт лиги, игрок усугубил травму бедра во втором матче с «Кливлендом».

Томас получил повреждение 15-го марта в матче с «Миннесотой».

В плей-офф Томас набирал в среднем 23,3 очка при 42,5% попадания с игры, 6,7 передачи, 3,1 подбора и 0,9 перехвата за 34,7 минуты.

«Бостон» уступает в серии с «Кэвз» со счетом 0-2.