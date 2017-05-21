НБА. Айзейя Томас выбыл до конца сезона
Разыгрывающий «Бостона» Айзейя Томас не сможет доиграть серию финала Восточной конференции до конца. Как сообщает официальный сайт лиги, игрок усугубил травму бедра во втором матче с «Кливлендом».
Томас получил повреждение 15-го марта в матче с «Миннесотой».
В плей-офф Томас набирал в среднем 23,3 очка при 42,5% попадания с игры, 6,7 передачи, 3,1 подбора и 0,9 перехвата за 34,7 минуты.
«Бостон» уступает в серии с «Кэвз» со счетом 0-2.
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