НБА. Тони Паркера унесли с площадки с травмой колена
Разыгрывающего «Сан-Антонио» Тони Паркера унесли с площадки на руках после того, как он травмировал колено во время четвертой четверти 2-го матча серии плей-офф с «Хьюстоном» (121:96, 1-1).
Согласно сообщению в официальном твиттере «Сперс», Паркер получил травму левой ноги и завтра пройдет МРТ-обследование.
Tony Parker injures knee, carried off court by teammates. pic.twitter.com/RYdWjLM0AT— NBA.com (@NBAcom) 4 мая 2017 г.
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