Разыгрывающего «Сан-Антонио» Тони Паркера унесли с площадки на руках после того, как он травмировал колено во время четвертой четверти 2-го матча серии плей-офф с «Хьюстоном» (121:96, 1-1).

Согласно сообщению в официальном твиттере «Сперс», Паркер получил травму левой ноги и завтра пройдет МРТ-обследование.