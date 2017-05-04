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    НБА. Тони Паркера унесли с площадки с травмой колена

    Теги травмы Хьюстон Сан-Антонио Тони Паркер НБА видео НБА плей-офф

    Разыгрывающего «Сан-Антонио» Тони Паркера унесли с площадки на руках после того, как он травмировал колено во время четвертой четверти 2-го матча серии плей-офф с «Хьюстоном» (121:96, 1-1).

    Согласно сообщению в официальном твиттере «Сперс», Паркер получил травму левой ноги и завтра пройдет МРТ-обследование.

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