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    НБА. Стало известно расписание первых матчей плей-офф

    Теги Бостон Атланта Чикаго Кливленд Голден Стэйт Хьюстон Индиана Клипперс Мемфис Милуоки Портленд Сан-Антонио Торонто НБА Вашингтон Юта Оклахома-Сити НБА плей-офф

    Лига опубликовала расписание первых матчей серий первого раунда плей-офф. Розыгрыш плей-офф-2017 начнется в субботу, 15 апреля, матчем «Кливленд» – «Индиана».

    Суббота, 15 апреля

    Кливленд (2) – Индиана (7), 23.00

    Воскресенье, 16 апреля

    Торонто (3) – Милуоки (6), 1.30

    Сан-Антонио (2) – Мемфис (7), 4.00

    Клипперс (4) – Юта (5), 6.30

    Вашингтон (4) – Атланта (5), 21.00

    Голден Стэйт (1) – Портленд (8), 23.30

    Понедельник, 17 апреля

    Бостон (1) – Чикаго (8), 2.30

    Хьюстон (3) – Оклахома-Сити (6), 5.00

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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