НБА. Стало известно расписание первых матчей плей-офф
Лига опубликовала расписание первых матчей серий первого раунда плей-офф. Розыгрыш плей-офф-2017 начнется в субботу, 15 апреля, матчем «Кливленд» – «Индиана».
Суббота, 15 апреля
Кливленд (2) – Индиана (7), 23.00
Воскресенье, 16 апреля
Торонто (3) – Милуоки (6), 1.30
Сан-Антонио (2) – Мемфис (7), 4.00
Клипперс (4) – Юта (5), 6.30
Вашингтон (4) – Атланта (5), 21.00
Голден Стэйт (1) – Портленд (8), 23.30
Понедельник, 17 апреля
Бостон (1) – Чикаго (8), 2.30
Хьюстон (3) – Оклахома-Сити (6), 5.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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