«Бостон» стал первой за последние 24 года командой, которая с первым номером посева начала плей-офф с двух поражений на своей площадки, информирует The Score.

Во вторник «Селтикс» уступили «Буллс» во втором матче серии первого раунда плей-офф (97:111) и перед двумя встречами в Чикаго проигрывают в серии со счетом 0-2.

Последний подобный случай произошел в 1993 году, когда «Финикс» Чарльза Баркли уступил первые две игры серии с «Лейкерс», но затем одержал три победы подряд и вышел в следующий раунд.