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    НБА. «Бостон» – первая за 24 года команда с 1-м номером посева, начавшая плей-офф с 0-2

    Теги Бостон Чикаго Финикс НБА Чарльз Баркли НБА плей-офф

    «Бостон» стал первой за последние 24 года командой, которая с первым номером посева начала плей-офф с двух поражений на своей площадки, информирует The Score.

    Во вторник «Селтикс» уступили «Буллс» во втором матче серии первого раунда плей-офф (97:111) и перед двумя встречами в Чикаго проигрывают в серии со счетом 0-2.

    Последний подобный случай произошел в 1993 году, когда «Финикс» Чарльза Баркли уступил первые две игры серии с «Лейкерс», но затем одержал три победы подряд и вышел в следующий раунд.

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