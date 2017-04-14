Форвард «Кливленда» ЛеБрон Джеймс не захотел обсуждать с журналистами причины не очень удачного выступления команды в регулярном чемпионате.

«Вы можете муссировать регулярный чемпионат, но только без меня. Я не собираюсь этого делать сейчас, когда начинается плей-офф. Вы просто пытаетесь забрать у меня энергию. Я сказал вам, что чувствую себя отлично. Не приставайте ко мне. Я не передумаю.

В этом сезоне происходили странные события, неудачные события, и плохие, и хорошие, но сейчас не время думать о прошлом. Несмотря на все, что произошло с нашей командой, мы способны совершить что-то особенное. И я не буду муссировать то, что произошло в регулярном чемпионате, травмы, обидные поражения, радостные победы, что бы то ни было», – цитирует Джеймса Cleveland.com.