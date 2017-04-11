Форвард «Кливленда» ЛеБрон Джеймс не сыграет в среду в последнем матче регулярного чемпионата против «Торонто», сообщает The Athletic.

В понедельник «Кавальерс» в отсутствие Джеймса, Кайри Ирвинга и Тристана Томпсона проиграли в овертайме «Майами» (121:124). В результате команда уступила первое место в конференции «Бостону», который имеет на одну победу больше и в последний день регулярного чемпионата примет на своей площадке «Милуоки».