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    НБА. «Бостон» занял первое место в Восточной конференции, «Кливленд» остался вторым

    Теги Бостон Кливленд Торонто НБА НБА плей-офф

    Обыграв «Милуоки» в заключительный день регулярного чемпионата (112:94), «Бостон» обеспечил себе первое место в Восточной конференции. Команда Брэда Стивенса завершила «регулярку» с 53 победами.

    «Кливленд» в отсутствие ЛеБрона Джеймса, Кайри Ирвинга и Кевина Лава проиграл «Торонто» в последнем матче (83:98) и остался на втором месте в конференции с 51 победой.

    «Торонто» также одержал 51 победу в регулярном чемпионате, но уступил «Кливленду» по личным встречам (1-3) и стал третьим на Востоке.

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