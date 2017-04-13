Обыграв «Милуоки» в заключительный день регулярного чемпионата (112:94), «Бостон» обеспечил себе первое место в Восточной конференции. Команда Брэда Стивенса завершила «регулярку» с 53 победами.

«Кливленд» в отсутствие ЛеБрона Джеймса, Кайри Ирвинга и Кевина Лава проиграл «Торонто» в последнем матче (83:98) и остался на втором месте в конференции с 51 победой.

«Торонто» также одержал 51 победу в регулярном чемпионате, но уступил «Кливленду» по личным встречам (1-3) и стал третьим на Востоке.