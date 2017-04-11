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    НБА. «Бостон» впервые за 5 лет выиграл Атлантический дивизион, поднялся на 1-е место в конференции

    Теги Бостон Кливленд НБА

    «Бостон» в понедельник выиграл у «Бруклина» со счетом 114:105 и гарантировал себе первый за последние пять лет титул победителя Атлантического дивизиона, сообщает The Score.

    Победа также приблизила «Селтикс» к первому месту в Восточной конференции. «Бостон» (52-29) вернул себе первенство, обойдя «Кливленд» (51-30), и станет победителем конференции в случае успешного исхода матча с «Милуоки».

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