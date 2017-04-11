«Бостон» в понедельник выиграл у «Бруклина» со счетом 114:105 и гарантировал себе первый за последние пять лет титул победителя Атлантического дивизиона, сообщает The Score.

Победа также приблизила «Селтикс» к первому месту в Восточной конференции. «Бостон» (52-29) вернул себе первенство, обойдя «Кливленд» (51-30), и станет победителем конференции в случае успешного исхода матча с «Милуоки».