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    НБА. 35 очков ДеРозана помогли «Торонто» победить «Нью-Йорк», «Кливленд» сыграет в гостях с «Атлантой» и другие матчи

    Теги результаты Атланта Кливленд Даллас Денвер Детройт Хьюстон Лейкерс Мемфис Миннесота Нью-Йорк Финикс Сакраменто Торонто НБА Оклахома-Сити

    Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут семь матчей. 35 очков ДеМара ДеРозана помогли «Торонто» победить в гостях «Нью-Йорк» (100:97). «Кливленд», продолжающий борьбу с «Бостоном» за первое место на Востоке, сыграет на выезде с «Атлантой».

    НБА

    Регулярный чемпионат

    Нью-Йорк – Торонто 97:110 (29:23, 26:29, 20:24, 22:34)
    Дата проведения
    9 апреля, 19.00, «Madison Square Garden»
    Онлайн матча Статистика
    Нью-Йорк
    Эрнангомес (24 + 11 подборов), Ли (14), Бэйкер (11 + 8 подборов + 8 передач), Холидэй (10), Ндур (6) – старт; Кузминскас (12), Рэндл (9), О’Куинн (7), Вуячич (2), Пламли (2).
    Торонто
    ДеРозан (35), Лаури (17 + 7 подборов + 11 передач), Ибака (12), Валанчюнас (6 + 7 подборов), Кэрролл (3) – старт; Паттерсон (15), Такер (8 + 7 подборов), Пелтль (8 + 7 подборов), Джозеф (4), Пауэлл (2), Райт (0), ВанВлит (0).

     

    Атланта – Кливленд 21:38 (1 четверть)
    Дата проведения
    9 апреля, 22.30, «Philips Arena»
    Онлайн матча Превью
    Атланта
    Ховард (7), Хардуэй (6), Шредер (5), Принс (0), Миллсэп (0).
    Кливленд
    Ирвинг (15), Джеймс (7), Лав (5), Фрай (5), Джей Ар Смит (3).

     

    Денвер – Оклахома-Сити
    Дата проведения
    10 апреля, 00.00, «Pepsi Center»
    Онлайн матча Превью

     

    Финикс – Даллас
    Дата проведения
    10 апреля, 01.00, «US Airways Center»
    Онлайн матча Превью

     

    Сакраменто – Хьюстон
    Дата проведения
    10 апреля, 01.00, «Golden 1 Center»
    Онлайн матча Превью

     

    Мемфис – Детройт
    Дата проведения
    10 апреля, 01.00, «FedExForum»
    Онлайн матча Превью

     

    Лейкерс – Миннесота
    Дата проведения
    10 апреля, 04.30, «Staples Center»
    Онлайн матча Превью

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Таблица НБА

    Статистика НБА

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