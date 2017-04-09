НБА. 35 очков ДеРозана помогли «Торонто» победить «Нью-Йорк», «Кливленд» сыграет в гостях с «Атлантой» и другие матчи
Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут семь матчей. 35 очков ДеМара ДеРозана помогли «Торонто» победить в гостях «Нью-Йорк» (100:97). «Кливленд», продолжающий борьбу с «Бостоном» за первое место на Востоке, сыграет на выезде с «Атлантой».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 9 апреля, 19.00, «Madison Square Garden»
- Нью-Йорк
- Эрнангомес (24 + 11 подборов), Ли (14), Бэйкер (11 + 8 подборов + 8 передач), Холидэй (10), Ндур (6) – старт; Кузминскас (12), Рэндл (9), О’Куинн (7), Вуячич (2), Пламли (2).
- Дата проведения
- 9 апреля, 22.30, «Philips Arena»
- Кливленд
- Ирвинг (15), Джеймс (7), Лав (5), Фрай (5), Джей Ар Смит (3).
- Дата проведения
- 10 апреля, 00.00, «Pepsi Center»
- Дата проведения
- 10 апреля, 01.00, «US Airways Center»
- Дата проведения
- 10 апреля, 01.00, «Golden 1 Center»
- Дата проведения
- 10 апреля, 01.00, «FedExForum»
- Дата проведения
- 10 апреля, 04.30, «Staples Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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