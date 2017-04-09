Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут семь матчей. 35 очков ДеМара ДеРозана помогли «Торонто» победить в гостях «Нью-Йорк» (100:97). «Кливленд», продолжающий борьбу с «Бостоном» за первое место на Востоке, сыграет на выезде с «Атлантой».

НБА

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица НБА

Статистика НБА