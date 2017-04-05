Разыгрывающий «Оклахома-Сити» Расселл Уэстбрук повторил рекорд легендарного защитника Оскара Робертсона, сделав 41 трипл-дабл в одном сезоне.

В домашнем матче с «Милуоки» (110:79), за который в 70-х годах выступал Робертсон, Уэстбрук набрал 12 очков, сделал 13 подборов и отдал 13 передач.

Уэстбрук стал первым игроком в истории лиги, который дважды за один сезон сделал 7 трипл-даблов подряд. Кроме того, сделав свой 78-й трипл-дабл в карьере, Уэстбрук сравнялся по этому показателю с Уилтом Чемберленом и уступает только Робертсону, Мэджику Джонсону и Джейсону Кидду.