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    НБА. Расселл Уэстбрук повторил рекорд Оскара Робертсона – 41 трипл-дабл за сезон

    Теги Милуоки НБА видео Расселл Уэстбрук Оклахома-Сити Оскар Робертсон

    Разыгрывающий «Оклахома-Сити» Расселл Уэстбрук повторил рекорд легендарного защитника Оскара Робертсона, сделав 41 трипл-дабл в одном сезоне.

    В домашнем матче с «Милуоки» (110:79), за который в 70-х годах выступал Робертсон, Уэстбрук набрал 12 очков, сделал 13 подборов и отдал 13 передач.

    Уэстбрук стал первым игроком в истории лиги, который дважды за один сезон сделал 7 трипл-даблов подряд. Кроме того, сделав свой 78-й трипл-дабл в карьере, Уэстбрук сравнялся по этому показателю с Уилтом Чемберленом и уступает только Робертсону, Мэджику Джонсону и Джейсону Кидду.

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