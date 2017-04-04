Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать

    Стефен Карри: «Смешно говорить о том, что я провожу неудачный сезон»

    Теги Голден Стэйт НБА Стефен Карри

    Разыгрывающий «Уорриорз» Стефен Карри не согласен с теми, кто считает, что он сдал в своей игре по сравнению с последними сезонами.

    «Смешно говорить о том, что я провожу неудачный сезон. Зачем видеть все в черно-белых тонах и утверждать, что мое нынешнее выступление не настолько хорошее, как до этого, исходя из разницы в 5 очков в среднем за игру или процента попадания... Есть и другие вещи, которые ты пробуешь, чтобы помочь команде добиваться побед. Нынешний розыгрыш научил меня этому. Внимание, почести и шумиха – все это, конечно, здорово. Но важнее всего твое собственное ощущение от демонстрируемой игры.

    На пять очков за игру меньше. Да какое это имеет значение?

    Моя цель – победа в чемпионате. Это единственная цель. В идеальном мире ты проводишь невероятный сезон, делаешь какие-то исторические вещи, претендуешь на MVP, а твоя команда борется за титул. Но такие идеальные расклады не могут повторяться каждый год» – заявил Карри.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться