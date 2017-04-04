Разыгрывающий «Уорриорз» Стефен Карри не согласен с теми, кто считает, что он сдал в своей игре по сравнению с последними сезонами.

«Смешно говорить о том, что я провожу неудачный сезон. Зачем видеть все в черно-белых тонах и утверждать, что мое нынешнее выступление не настолько хорошее, как до этого, исходя из разницы в 5 очков в среднем за игру или процента попадания... Есть и другие вещи, которые ты пробуешь, чтобы помочь команде добиваться побед. Нынешний розыгрыш научил меня этому. Внимание, почести и шумиха – все это, конечно, здорово. Но важнее всего твое собственное ощущение от демонстрируемой игры.

На пять очков за игру меньше. Да какое это имеет значение?

Моя цель – победа в чемпионате. Это единственная цель. В идеальном мире ты проводишь невероятный сезон, делаешь какие-то исторические вещи, претендуешь на MVP, а твоя команда борется за титул. Но такие идеальные расклады не могут повторяться каждый год» – заявил Карри.