Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри второй сезон подряд забивает более 300 трехочковых бросков в регулярном чемпионате, сообщает официальный твиттер лиги.

Карри преодолел рубеж в 300 точных трехочковых в третьей четверти матча с «Вашингтоном» (139:115). Всего в этой встрече он записал на свой счет 42 очка, став самым результативным игроком.

Three pointer No.300 for Stephen Curry on the season! #DubNation pic.twitter.com/W3xp3eosMM