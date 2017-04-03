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    НБА. Стефен Карри второй сезон подряд забивает более 300 трехочковых

    Теги Голден Стэйт НБА Вашингтон видео Стефен Карри

    Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри второй сезон подряд забивает более 300 трехочковых бросков в регулярном чемпионате, сообщает официальный твиттер лиги.

    Карри преодолел рубеж в 300 точных трехочковых в третьей четверти матча с «Вашингтоном» (139:115). Всего в этой встрече он записал на свой счет 42 очка, став самым результативным игроком.

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