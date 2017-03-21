Комиссионер лиги Адам Сильвер разослал владельцам клубов служебную записку на тему того, что команды дают отдых своим звездам во время регулярного чемпионата, сообщает ESPN.com.

Комиссионер отметил, что эта проблема будет обсуждаться на следующем заседании Совета управляющих, которое состоится 6 апреля в Нью-Йорке.

В своем обращении к владельцам Сильвер назвал предоставление отдыха звездам «крайне серьезной проблемой».

Лига намерена наказывать команды существенными штрафами за нарушение правил об информировании администрации лиги, соперника и прессы о том, что игрок не будет участвовать в матче из-за отдыха.

Сильвер также выразил надежду на то, что владельцы буду принимать более активное участие в принятии решений по поводу отдыха игроков.